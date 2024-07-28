Шакил О'Нил выложил мем про Руди Гобера

52-летний легендарный американский баскетболист, комментатор, баскетбольный телеэксперт, рэпер, а также актёр и диджей Шакил О'Нил вновь раскритиковал игрока сборной Франции и клуба «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобера.

«Чем занимался бы Гобер, если бы его рост был не 216 сантиметров», — написал Шакил в социальных сетях.

Фото: Со страницы Шакила О'Нила в социальной сети

27 июля состоялась встреча в рамках 1-го тура соревнований по баскетболу на Олимпийских играх — 2024. Сборная Франции встречалась с командой Бразилии. Гобер набрал в матче семь очков.

Но ярким эпизодом с участием игрока «Миннесоты» стал быстрый отрыв Бразилии в первой половине игры, во время которого южно-американский игрок Жоао Кардосо забил сверху через Руди Гобера, уронив того на спину.

Шакил О'Нил известен своей постоянной критикой в адрес французского игрока.