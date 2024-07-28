БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил выложил мем про Руди Гобера

Шакил О'Нил выложил мем про Руди Гобера
Аудио-версия:
Комментарии

52-летний легендарный американский баскетболист, комментатор, баскетбольный телеэксперт, рэпер, а также актёр и диджей Шакил О'Нил вновь раскритиковал игрока сборной Франции и клуба «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобера.

«Чем занимался бы Гобер, если бы его рост был не 216 сантиметров», — написал Шакил в социальных сетях.

Фото: Со страницы Шакила О'Нила в социальной сети

27 июля состоялась встреча в рамках 1-го тура соревнований по баскетболу на Олимпийских играх — 2024. Сборная Франции встречалась с командой Бразилии. Гобер набрал в матче семь очков.

Но ярким эпизодом с участием игрока «Миннесоты» стал быстрый отрыв Бразилии в первой половине игры, во время которого южно-американский игрок Жоао Кардосо забил сверху через Руди Гобера, уронив того на спину.

Шакил О'Нил известен своей постоянной критикой в адрес французского игрока.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Окончен
78 : 66
Бразилия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
Материалы по теме
ESPN назвал 25 лучших игроков НБА XXI века
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android