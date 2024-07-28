БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 27 июля

Баскетбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 27 июля
Комментарии

27 июля на Олимпиаде в Париже прошли матчи 1-го тура баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Австралия – Испания – 92:80;
Германия – Япония – 97:77;
Франция – Бразилия – 78:66;
Греция – Канада – 79:86.

США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы победили национальную команду Франции. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.

От России на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.

Материалы по теме
В медальном зачёте Олимпиады неожиданный лидер. Китай и США пока немного отстают!
В медальном зачёте Олимпиады неожиданный лидер. Китай и США пока немного отстают!

Тест картонных кроватей на ОИ-2024:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android