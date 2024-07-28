Баскетбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 27 июля

27 июля на Олимпиаде в Париже прошли матчи 1-го тура баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Австралия – Испания – 92:80;

Германия – Япония – 97:77;

Франция – Бразилия – 78:66;

Греция – Канада – 79:86.

США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы победили национальную команду Франции. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.

От России на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.

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