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Дрэймонд Грин объяснил, в чём заключается разница между Джорданом и Леброном

Дрэймонд Грин объяснил, в чём заключается разница между Джорданом и Леброном
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34-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный олимпийский чемпион Дрэймонд Грин, выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз», объяснил, в чём заключается разница между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

«Леброна от Майкла отличает то, что на площадке Брон, как мне кажется, стремится сделать своих товарищей по команде лучше. Просто посмотрите на ребят, которых он сделал лучше. Вы вообще видели, как они играли до его прихода? Майкл делал своих товарищей по команде лучше, поскольку он был великолепен сам. Не похоже, что он занимался этим, поскольку «так правильно и надо следовать этому, чтобы помочь человеку». Он был настолько хорош, что другие парни могли просто подпитываться его величием. Кроме того, на мой взгляд, двухлетний перерыв в игре — это словно рай на земле. Ты ничем не занимаешься два года, чем занимаемся мы, а затем возвращаешься сильнее, чем когда-либо был. К тому же нельзя вести себя так, будто Майкл побеждал в лиге шесть раз кряду», — приводит слова Грина портал Fadeaway World.

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