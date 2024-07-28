Тренер Канады признал доминирование Адетокунбо, несмотря на победу

41-летний испанский профессиональный баскетбольный тренер сборной Канады Жорди Фернандес после победы в матче с Грецией в 1-м туре баскетбольного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 признал доминирование греческого лидера Янниса Адетокунбо.

«Учитывая набранные Яннисом очки, наш план на самом деле не сработал, он один из лучших игроков в мире. Как я сказал своим игрокам: «Вы выиграли свою первую игру на Олимпийских играх, теперь вы олимпийцы, никто не сможет у вас этого отнять», — заявил Фернандес на пресс-конференции после игры.

Лучшим среди греческих игроков стал лидер команды Яннис Адетокунбо. У Янниса 34 очка при 11 попаданиях с игры, а также реализовано 12 штрафных бросков при 15 попытках.

В составе канадской сборной результативными показателями отметились сразу два игрока из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Ар Джей Барретт, набравший 23 очка, и Шей Гилджес-Александер, на счету которого 21 очко. Гилджес-Александер реализовал два трёхочковых броска при трёх попытках.