Дуэйн Уэйд оказался в восторге от игры Виктора Вембаньямы

42-летний трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд эмоционально высказался об игре французского баскетболиста Виктора Вембаньямы после просмотра на Олимпиаде игры Франции и Бразилии.

«Я имею в виду, что этот парень электризует всё и всех вокруг. И это даже близко не подходит для описания того, что он делает, но это то, что мне больше всего в нём нравится. Очевидно, что мы все посмотрим на самые яркие моменты, и они будут невероятными, но нужно оценить терпение Вембаньямы. Он выжидал, чтобы убедиться, что его товарищи по команде вмешаются и войдут в игру первыми. И он выполнял сначала мелочи в игре, чтобы начать действовать, а потом взял всю игру на себя», — приводит слова Уэйда издание Sportskeeda.

Вембаньяма стал лучшим игроком встречи со сборной Бразилии, набрав 19 очков, девять подборов, три блок-шота и четыре перехвата.