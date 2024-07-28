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Дуэйн Уэйд оказался в восторге от игры Виктора Вембаньямы

Дуэйн Уэйд оказался в восторге от игры Виктора Вембаньямы
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42-летний трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд эмоционально высказался об игре французского баскетболиста Виктора Вембаньямы после просмотра на Олимпиаде игры Франции и Бразилии.

«Я имею в виду, что этот парень электризует всё и всех вокруг. И это даже близко не подходит для описания того, что он делает, но это то, что мне больше всего в нём нравится. Очевидно, что мы все посмотрим на самые яркие моменты, и они будут невероятными, но нужно оценить терпение Вембаньямы. Он выжидал, чтобы убедиться, что его товарищи по команде вмешаются и войдут в игру первыми. И он выполнял сначала мелочи в игре, чтобы начать действовать, а потом взял всю игру на себя», — приводит слова Уэйда издание Sportskeeda.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 18:15 МСК
Франция
Окончен
78 : 66
Бразилия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias

Вембаньяма стал лучшим игроком встречи со сборной Бразилии, набрав 19 очков, девять подборов, три блок-шота и четыре перехвата.

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