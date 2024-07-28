«Полная чушь». Товарищ Бронни по Летней лиге НБА опроверг заявления о его «особом статусе»

Товарищ атакующего защитника Бронни Джеймса по «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым они вместе выступали в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Блейк Хинсон опроверг заявление анонимного игрока «озёрников». Ранее неизвестный член «Лейкерс» заявил, что у Бронни в команде «особое положение» из-за статуса его отца.

«Это не так. Где это написано? Честно говоря, вы знаете, как бывает. Подобные вещи меня на самом деле не шокируют. Если быть до конца честным с вами, то у Бронни не было особого положения, он просто был обычным парнем. Бронни, как и все мы, играл в баскетбол и действительно никому не мешал. Он отличный парень. Я действительно не понимаю, как такое могло появиться. Для меня это полная чушь. Бронни крутой парень как на площадке, так и за её пределами. Я действительно не понимаю ту чепуху, о которой вы мне только что рассказали», — приводит слова Блейка портал Fadeaway World.