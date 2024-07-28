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Энтони Дэвис — о возможной победе на Олимпиаде: нам придётся играть в идеальный баскетбол

Энтони Дэвис — о возможной победе на Олимпиаде: нам придётся играть в идеальный баскетбол
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31-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», Энтони Дэвис ответил на вопрос, что нужно сделать США, чтобы выиграть золото Олимпиады.

«Когда начинается первая игра, то приходит время серьёзных решений и действий, и это имеет большое значение. Наши ошибки, которые мы допускали, были исправлены.

О них говорили, разбирали в фильмах. Так что теперь нам нужно играть в почти идеальный баскетбол, безошибочный баскетбол, если мы хотим выиграть золотую медаль», — приводит слова Дэвиса издание Fadeaway World.

Первая игра сборной США на Олимпийских играх — 2024 состоится сегодня, 28 июля, против команды Сербии в 18:15 по московскому времени на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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