Энтони Дэвис — о возможной победе на Олимпиаде: нам придётся играть в идеальный баскетбол

31-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», Энтони Дэвис ответил на вопрос, что нужно сделать США, чтобы выиграть золото Олимпиады.

«Когда начинается первая игра, то приходит время серьёзных решений и действий, и это имеет большое значение. Наши ошибки, которые мы допускали, были исправлены.

О них говорили, разбирали в фильмах. Так что теперь нам нужно играть в почти идеальный баскетбол, безошибочный баскетбол, если мы хотим выиграть золотую медаль», — приводит слова Дэвиса издание Fadeaway World.

Первая игра сборной США на Олимпийских играх — 2024 состоится сегодня, 28 июля, против команды Сербии в 18:15 по московскому времени на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).