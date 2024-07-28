Бэйлесс считает, что Леброн обманом заставляет фанатов думать, что он величайший в истории

72-летний американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс обвинил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» и члена сборной США Леброна Джеймса в том, что тот вводит фанатов в заблуждение, заставляя их думать, что он величайший баскетболист в истории.

«Леброн воспользуется любой возможностью, чтобы заставить фанатов думать, будто он величайший баскетболист в истории.

Джеймс присоединился к самой талантливой сборной США в истории и сейчас попытается показать, словно именно на нём лежит заслуга в том, что национальная команда завоевала золото.

Кроме того, у него бы стало на одну золотую медаль больше, чем у Майкла Джордана. Это дало бы миллиардам людей ложный повод говорить, что Леброн величайший баскетболист в истории», — приводит слова Бэйлесса портал The Sports Rush.