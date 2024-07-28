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Организаторы включили не тот гимн перед дебютом баскетболистов Южного Судана на ОИ-2024

Организаторы включили не тот гимн перед дебютом баскетболистов Южного Судана на ОИ-2024
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В дебютном для Южного Судана баскетбольном матче на летних Олимпийских играх — 2024 организаторы по ошибке перепутали гимн страны и включили перед встречей гимн Судана. Об этом сообщает портал Basket News.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Южный Судан
Окончен
90 : 79
Пуэрто-Рико
Южный Судан: Джонс, Omot, Maluach, Kuol, Куани, Габриэль, Тор, Shayok, Makoi, Deng, Kacuol, Dech
Пуэрто-Рико: Pineiro, Кондитт, Howard, Рид, Альварадо, Thompson Jr., Ford, Clavell, Romero, Ortiz, Toro, Waters

Болельщики Южного Судана, которые присутствовали на матче, быстро выразили своё недовольство, размахивая флагами и крича, пока не остановили неправильный гимн.

Фото: Скриншот из трансляции канала Eurosport France

Фото: Скриншот из трансляции канала Eurosport France

Фото: Скриншот из трансляции канала Eurosport France

Фото: Скриншот из трансляции канала Eurosport France

Вскоре организаторы взяли паузу, чтобы найти правильный гимн. В этот момент зрители, которые присутствовали на трибунах, и игроки сборной Пуэрто-Рико начали аплодировать, чтобы выразить солидарность с командой Южного Судана и её фанатами.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году в результате всенародного референдума и имеет свой собственный гимн.

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