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Спанулис заявил, что судьи позволяли Канаде грубо играть и не фиксировали фолы

Спанулис заявил, что судьи позволяли Канаде грубо играть и не фиксировали фолы
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41-летний бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника, ныне главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис, подводя итоги матча сборных Греции и Канады в первом туре группового этапа Олимпиады-2024, заявил, что арбитры матча позволяли игрокам канадской команды грубо играть физически и не фиксировали фолы.

«На мой взгляд, игроки Канады очень много фолили. Они играли обеими руками в борьбе, хватали наших игроков, и ситуация на обеих концах площадки была противоположной, так не должно быть», — приводит слова Спанулиса издание Basket News.

Лучшим среди греческих игроков стал лидер команды Яннис Адетокунбо. У Янниса 34 очка при 11 попаданиях с игры, а также реализовано 12 штрафных бросков при 15 попытках. В составе Греции отличился также Костас Папаниколау, у которого 17 очков (три из шести трёхочковых).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
27 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Греция
Окончен
79 : 86
Канада
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Toliopoulos, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Charalampopoulos, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
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Новости. Баскетбол
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