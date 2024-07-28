Спанулис заявил, что судьи позволяли Канаде грубо играть и не фиксировали фолы

41-летний бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника, ныне главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис, подводя итоги матча сборных Греции и Канады в первом туре группового этапа Олимпиады-2024, заявил, что арбитры матча позволяли игрокам канадской команды грубо играть физически и не фиксировали фолы.

«На мой взгляд, игроки Канады очень много фолили. Они играли обеими руками в борьбе, хватали наших игроков, и ситуация на обеих концах площадки была противоположной, так не должно быть», — приводит слова Спанулиса издание Basket News.

Лучшим среди греческих игроков стал лидер команды Яннис Адетокунбо. У Янниса 34 очка при 11 попаданиях с игры, а также реализовано 12 штрафных бросков при 15 попытках. В составе Греции отличился также Костас Папаниколау, у которого 17 очков (три из шести трёхочковых).