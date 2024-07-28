Сборная Южного Судана победила команду Пуэрто-Рико в первом туре ОИ-2024

Сегодня, 28 июля, состоялась игра между национальными командами Южного Судана и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Встреча завершилась победой Южного Судана со счётом 90:79 (20:28, 28:26, 23:15, 19:10).

Олимпийские игры в Париже стали первыми Играми, в которых приняла участие сборная Южного Судана.

Наиболее результативным игроком сборной Южного Судана стал защитник Карлик Джонс. В ходе игры ему удалось набрать 19 очков, сделать семь подборов, отдать шесть передач, а также совершить две потери. На площадке Джонс провёл 36 минут и 42 секунды.

Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стал разыгрывающий Хосе Альварадо. За время встречи Хосе набрал 26 очков, сделал два подбора, отдал пять передач, а также два перехвата и две потери. На площадке Альварадо провёл 32 минуты и 13 секунд.