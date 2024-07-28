БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Южного Судана победила команду Пуэрто-Рико в первом туре ОИ-2024

Сборная Южного Судана победила команду Пуэрто-Рико в первом туре ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 июля, состоялась игра между национальными командами Южного Судана и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Встреча завершилась победой Южного Судана со счётом 90:79 (20:28, 28:26, 23:15, 19:10).

Олимпийские игры в Париже стали первыми Играми, в которых приняла участие сборная Южного Судана.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Южный Судан
Окончен
90 : 79
Пуэрто-Рико
Южный Судан: Джонс, Omot, Maluach, Kuol, Куани, Габриэль, Тор, Shayok, Makoi, Deng, Kacuol, Dech
Пуэрто-Рико: Pineiro, Кондитт, Howard, Рид, Альварадо, Thompson Jr., Ford, Clavell, Romero, Ortiz, Toro, Waters

Наиболее результативным игроком сборной Южного Судана стал защитник Карлик Джонс. В ходе игры ему удалось набрать 19 очков, сделать семь подборов, отдать шесть передач, а также совершить две потери. На площадке Джонс провёл 36 минут и 42 секунды.

Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стал разыгрывающий Хосе Альварадо. За время встречи Хосе набрал 26 очков, сделал два подбора, отдал пять передач, а также два перехвата и две потери. На площадке Альварадо провёл 32 минуты и 13 секунд.

Материалы по теме
Южный Судан перевернул игру и победил Пуэрто-Рико, несмотря на геройство Альварадо. LIVE
Live
Южный Судан перевернул игру и победил Пуэрто-Рико, несмотря на геройство Альварадо. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android