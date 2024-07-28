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Мицич — о сборной США: лучшая команда за последние десятилетия

Мицич — о сборной США: лучшая команда за последние десятилетия
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30-летний сербский профессиональный баскетболист клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» Василие Мицич в преддверии встречи 1-го тура группового этапа Олимпиады-2024 сборных США и Сербии комплиментарно отозвался об американской команде.

«Мы сыграем против одной из лучших команд за последнее десятилетие или два. Но для нас это всего лишь игра. Я думаю, у нас тоже хорошая команда. Мы не могли иметь полный состав во всех товарищеских матчах, но в последних двух играх у нас был боевой и готовый состав, и, думаю, наша команда выглядела отлично», — приводит слова Мицича издание Basket News.

Первая игра сборной Сербии на Олимпийских играх — 2024 состоится сегодня, 28 июля, против команды США в 18:15 по московскому времени на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

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