Гилджес-Александер рассказал о причинах потасовки в концовке матча с Грецией

26-летний канадский баскетболист, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Шей Гилджес-Александер рассказал о причинах потасовки в концовке матча 1-го тура Олимпиады-2024 с Грецией. Канадский игрок потолкался с греком Яннулисом Ларенцакисом.

«Я увидел, что игрок под номером пять [Ларенцакис] ударил Никила [Александер-Уолкера] после свистка без всякой причины, поэтому я просто хотел дать ему понять, что так делать не стоит. Я рад тому, как агрессивно мы играли, особенно в первой половине матча», — приводит слова Гилджес-Александера издание Basket News.

В составе канадской сборной результативными показателями отметились сразу два игрока из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Ар Джей Барретт, набравший 23 очка, и Шей Гилджес-Александер, на счету которого 21 очко. Гилджес-Александер реализовал два трёхочковых броска при трёх попытках.