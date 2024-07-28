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Назван гонорар, который могут получить американские баскетболисты, если победят на ОИ-2024

Назван гонорар, который могут получить американские баскетболисты, если победят на ОИ-2024
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Назван гонорар, который могут получить члены национальной команды США по баскетболу, если смогут завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх — 2024.

Согласно информации авторитетного журнала Forbes, каждый американский спортсмен получит $ 37,5 тыс., если станет золотым медалистом Олимпиады.

Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начался 27-го числа. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.

Первый матч в рамках группового этапа летних Олимпийских игр в Париже сборная США проведёт сегодня с национальной командой Сербии. Игра начнётся в 18:15 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Пьер Моруа».

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