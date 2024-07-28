Сербия — США, баскетбол, Олимпиада-2024, текстовая онлайн-трансляция «Чемпионата» в 18:15

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Сегодня, 28 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Сербии и США. Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Начало матча — в 18:15 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведёт «Чемпионат».

Кроме сборных Сербии и США, в группе С выступают национальные команды Южного Судана и Пуэрто-Рико, встреча которых уже завершилась победой команды Южного Судана. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начался 27 июля. США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.