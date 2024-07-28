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Южный Судан может обеспечить себе выход в 1/4 финала ОИ, даже если проиграет США и Сербии

Южный Судан может обеспечить себе выход в 1/4 финала ОИ, даже если проиграет США и Сербии
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После своей победы в матче 1-го тура группового этапа Олимпиады-2024 над сборной Пуэрто-Рико Южный Судан практически гарантировал себе выход в стадию 1/4 финала турнира. Это может произойти даже в случае поражения команды от сборных США и Сербии.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Южный Судан
Окончен
90 : 79
Пуэрто-Рико
Южный Судан: Джонс, Omot, Maluach, Kuol, Куани, Габриэль, Тор, Shayok, Makoi, Deng, Kacuol, Dech
Пуэрто-Рико: Pineiro, Кондитт, Howard, Рид, Альварадо, Thompson Jr., Ford, Clavell, Romero, Ortiz, Toro, Waters

Попаданием на Олимпийские игры — 2024 Южный Судан уже установил для себя достижение, потому что это было их первое попадание на Игры. Но в случае выхода в 1/4 финала Южный Судан станет первой африканской командой в истории Олимпийских игр, которая преодолела групповой этап.

Напомним, две команды, занявшие третье место в группах, могут выйти в 1/4 финала при лучшем показателе очков и мячей.

Победа над сборной Пуэрто-Рико даёт возможность африканской команде проиграть следующие матчи в группе национальным командам США и Сербии.

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