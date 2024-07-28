Женская сборная Испании победила команду Китая в овертайме на Олимпийских играх — 2024

Сегодня, 28 июля, состоялась игра между женскими национальными командами Китая и Испании в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Победа в овертайме со счётом 90:89 (13:22, 20:15, 20:22, 23:17, 14:13) осталась за испанскими баскетболистками.

Наиболее результативным игроком испанской сборной стала Меган Густафсон. В ходе игры ей удалось набрать 29 очков, сделать восемь подборов, отдать одну передачу, а также совершить два блок-шота и четыре перехвата. На площадке Меган провела 40 минут и 9 секунд.

Самым результативным игроком китайской национальной команды стала Ли Юэру. За время встречи она набрала 31 очко, сделала 15 подборов, отдала одну передачу, а также совершила один блок-шот. На площадке Юэру провела 33 минуты и 30 секунд.