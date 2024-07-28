Лидер сборной Южного Судана — об ошибке с гимном: это добавило масла в огонь

Член сборной Южного Судана Карлик Джонс высказался насчёт первого в истории выступления своей национальной команды на Олимпийских играх, а также прокомментировал ошибку организаторов с гимном перед игрой с Пуэрто-Рико.

«Каково творить историю? О, это здорово. Без бога ничего из того, что мы делаем, невозможно. Без моих товарищей по команде, без наших тренеров, без болельщиков, думаю, что ничего из этого невозможно. Так что мы просто благословенны, рад, что нам удалось попасть на Игры.

Как на нас повлиял инцидент с гимном? Это добавило масла в огонь, но у нас и так было много сил. Чувствую, что многие люди не считают, что мы достойны и заслуживаем быть здесь. Но если вы спросите моего мнения, то я думаю, что мы имеем полное право быть здесь. Мы уверены в нашей команде и в том, чтобы просто продолжать работать. Надеюсь, что мы вызовем улыбки на лицах многих людей.

Мне кажется, что моя игра на Олимпиаде много значит для всего мира. Все начинают понимать, что с помощью упорного труда возможно всё», — приводит слова Карлика портал Eurohoops.