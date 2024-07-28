Сербия — США, баскетбол, Олимпиада-2024: прямая трансляция, смотреть онлайн

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Сегодня, 28 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Сербии и США.

Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Начало матча — в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начался 27 июля. США являются действующими чемпионами Олимпийских игр. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.