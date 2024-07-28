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Сербия — США, баскетбол, Олимпиада-2024: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сербия — США, баскетбол, Олимпиада-2024: прямая трансляция, смотреть онлайн
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Сегодня, 28 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Сербии и США.

Команды будут играть на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Начало матча — в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
2-я четверть
47 : 50
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начался 27 июля. США являются действующими чемпионами Олимпийских игр. На прошлых Играх, проходивших в Токио, американцы обыграли национальную команду Франции.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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