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Легионер из США Старкс стал игроком «Астаны»

Легионер из США Старкс стал игроком «Астаны»
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25-летний американский разыгрывающий защитник Ти Джей Старкс заключил контракт с казахстанской «Астаной». Об этом сообщила пресс-служба клуба, не раскрывая условия соглашения.

Старкс стал четвёртым легионером «Астаны» после Маркелла Джонсона, Галина Смита и Даниэля Утоми.

С января 2024 года Старкс выступал за литовский «Ювентус» из Утены. В чемпионате Литвы в прошедшем сезоне на счету игрока 15 матчей, в которых он в среднем набирал 16,1 очка, делал 2,3 подбора, 3,4 передачи и 1,2 перехвата за игру.

Ранее Ти Джей Старкс выступал за греческий «Аполлон» (Патры), катарский «Эр-Райян», греческий «Колоссос», турецкий «Яловаспор» и литовский «Невежис». До начала профессиональной карьеры баскетболист играл в NCAA за Texas A&G Aggies и Cal State Northridge Matadors.

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