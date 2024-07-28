Виталий Потапенко войдёт в тренерский штаб «Детройта»

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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне перешедший на тренерскую работу украинец Виталий Потапенко перейдёт в штаб «Детройт Пистонс», где будет ассистентом главного тренера Джей Би Бикерстаффа. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter).

«Виталий Потапенко переходит в «Детройт Пистонс» в качестве помощника тренера, сообщают источники ESPN. Потапенко, выступавший за четыре команды НБА, последние десять лет работал в тренерских штабах «Мемфиса» и «Кливленда», — написал Войнаровски.

Напомним, 19 июня стало известно об увольнении предыдущего главного тренера «Детройта» Монти Уильямса. На его место был назначен Джей Би Бикерстафф.

«Пистонс» по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона заняли последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 68 поражений.