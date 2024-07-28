Сербия — США: американцы выигрывают после второй четверти матча на Олимпиаде-2024

Сегодня, 28 июля, проводится игра 1-го тура группового этапа между национальными командами США и Сербии в рамках летних Олимпийских игр. Вторая четверть матча завершилась со счётом 58:49 в пользу американских баскетболистов. Матч проходит на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция).

Кроме сборных Сербии и США, в группе С выступают национальные команды Южного Судана и Пуэрто-Рико. Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд.

Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси). Действующим чемпионом турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.