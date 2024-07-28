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Главный тренер сборной Южного Судана: моя жизнь сейчас словно кино

Главный тренер сборной Южного Судана: моя жизнь сейчас словно кино
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Бывший игрок НБА, ныне главный тренер сборной Южного Судана Ройал Айви рассказал, как изменилась его жизнь после успешного старта его команды на Олимпиаде-2024.

«У нас была цель — отыграться за проигрыш Пуэрто-Рико на прошлом чемпионате мира. Тогда мы упустили преимущество в 10 очков и они победили нас в дополнительное время. Так что это был матч-реванш. Мы сделали это. Теперь моя жизнь словно кинофильм.

Быть здесь, на Олимпиаде, и одержать нашу первую победу… я горжусь своими игроками, всеми до единого. Нет ничего приятнее этого чувства. И благодарен за эту возможность, я благодарю вас всех, и я благодарю мой тренерский штаб, Луол Денга, всех.

У нас нет своего спортзала, кампуса и других удобств. У нас был тяжёлый тренировочный лагерь в Руанде, затем мы отправились в Испанию, много переездов и длительных перелётов, которые нелегко даются двухметровым игрокам. Это то, о чём некоторые не говорят. Они не видят, как мы задерживались на семь часов в аэропорту Чада.

Я уже сказал, что моя жизнь похожа на фильм. Это глава 42, удивительная для меня глава. Я никогда не думал, что стану тренером. Думал, буду школьным учителем или буду управлять собственной младшей школой, но я тренер и инвестирую в молодёжь, в этих молодых ребят, так что, в конце концов, как я уже сказал, моя жизнь — это кино», — приводит слова Айви Eurohoops.

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