Сербия — США: американцы выигрывают после третьей четверти матча на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 28 июля, проводится игра 1-го тура группового этапа между национальными командами США и Сербии в рамках летних Олимпийских игр. Третья четверть матча завершилась со счётом 84:65 в пользу американских баскетболистов. Матч проходит на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция).
Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Кроме сборных Сербии и США, в группе С выступают национальные команды Южного Судана и Пуэрто-Рико.
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).
Действующим чемпионом турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.
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