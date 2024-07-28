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Леброн Джеймс вышел на шестое место по ассистам в истории Олимпийских игр

Леброн Джеймс вышел на шестое место по ассистам в истории Олимпийских игр
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Лёгкий форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на шестое место по результативным передачам в истории баскетбола на Олимпийских играх.

Сегодня, 28 июля, в матче 1-го тура группового этапа между национальными командами США и Сербии в рамках летних Олимпийских игр американские баскетболисты уверенно победили сербскую команду со счётом 110:84 (25:20, 33:29, 26:16, 26:19).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Наиболее результативным игроком американской сборной стал Кевин Дюрант. В ходе игры он набрал 23 очка и сделал два подбора.

Леброн Джеймс набрал 21 очко, сделал семь подборов и девять передач. Теперь на его счету 97 передач на Олимпиадах, он занимает шестое место по этому показателю. На первом месте со 160 ассистами литовец Шарунас Ясикявичус.

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Новости. Баскетбол
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