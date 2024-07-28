Баскетбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 28 июля

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28 июля на Олимпиаде в Париже прошли матчи 1-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 28 июля на Олимпиаде 2024 года:

Южный Судан – Пуэрто-Рико – 90:79;

Сербия – США – 110:84.

США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх-2020, проходивших в Токио, американцы победили национальную команду Франции.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Финальный матч мужского баскетбольного турнира состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси). Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.

От России на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.