Сербия не уступала США, когда Никола Йокич был на площадке
Поделиться
Сборная Сербии играла на равных с командой США в матче 1-го тура группового этапа олимпийского турнира, когда на площадке был их лидер Никола Йокич. Встреча завершилась со счётом 110:84 (25:20, 33:29, 26:16, 26:19) в пользу американских баскетболистов. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).
Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Центровой сборной Сербии и «Денвер Наггетс» Никола Йокич провёл на площадке 31 минуту игрового времени. За этот отрезок и США, и Сербия набрали 81 очко. За девять минут, когда Йокич был на скамейке, сербы набрали всего 3 очка, тогда как американцы – 29.
Никола Йокич стал самым результативным игроком национальной команды Сербии. За время встречи он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также восемь передач.
Комментарии
- 28 июля 2024
-
21:39
-
21:20
-
21:00
-
20:44
-
20:32
-
20:09
-
19:58
-
19:42
-
19:27
-
18:43
-
18:26
-
18:07Легионер из США Старкс стал игроком «Астаны» Официально
-
17:30
-
16:58
-
16:45
-
16:17
-
16:05
-
15:52
-
14:52
-
14:36
-
14:07
-
13:39
-
12:50
-
12:48
-
12:10
-
11:36
-
10:56
-
10:36
-
10:21
-
09:58
-
09:44
-
08:05
-
02:02
-
00:43
-
00:20