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Сербия не уступала США, когда Никола Йокич был на площадке

Сербия не уступала США, когда Никола Йокич был на площадке
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Сборная Сербии играла на равных с командой США в матче 1-го тура группового этапа олимпийского турнира, когда на площадке был их лидер Никола Йокич. Встреча завершилась со счётом 110:84 (25:20, 33:29, 26:16, 26:19) в пользу американских баскетболистов. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Центровой сборной Сербии и «Денвер Наггетс» Никола Йокич провёл на площадке 31 минуту игрового времени. За этот отрезок и США, и Сербия набрали 81 очко. За девять минут, когда Йокич был на скамейке, сербы набрали всего 3 очка, тогда как американцы – 29.

Никола Йокич стал самым результативным игроком национальной команды Сербии. За время встречи он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также восемь передач.

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