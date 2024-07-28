Сербия не уступала США, когда Никола Йокич был на площадке

Сборная Сербии играла на равных с командой США в матче 1-го тура группового этапа олимпийского турнира, когда на площадке был их лидер Никола Йокич. Встреча завершилась со счётом 110:84 (25:20, 33:29, 26:16, 26:19) в пользу американских баскетболистов. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).

Центровой сборной Сербии и «Денвер Наггетс» Никола Йокич провёл на площадке 31 минуту игрового времени. За этот отрезок и США, и Сербия набрали 81 очко. За девять минут, когда Йокич был на скамейке, сербы набрали всего 3 очка, тогда как американцы – 29.

Никола Йокич стал самым результативным игроком национальной команды Сербии. За время встречи он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также восемь передач.