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Стив Керр объяснил, почему не задействовал Тейтума в матче с Сербией на ОИ-2024

Стив Керр объяснил, почему не задействовал Тейтума в матче с Сербией на ОИ-2024
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Главный тренер сборной США Стив Керр объяснил, почему не задействовал лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума в матче 1-го тура группового этапа олимпийского турнира со сборной Сербии. Встреча завершилась со счётом 110:84 в пользу американских баскетболистов.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

«Знаете, очень сложно в 40-минутной игре заиграть более десяти парней. И с возвращением Кевина [Дюранта] я просто пошёл на те комбинации, которые, как я чувствовал, будут иметь наибольший смысл. И это кажется безумием. Я думал, что я сумасшедший, когда посмотрел на свой выбор состава.

Он один из лучших игроков в мире. Я поговорил с ним, и он отреагировал как профессионал. Но это не значит, что он не будет играть до конца турнира. Так что он оставит свой след. Но наши парни понимают, что нужно отложить все дела НБА и просто выиграть шесть игр. А Джейсон — настоящий профессионал и чемпион, и он хорошо с этим справился, и он будет готов к следующей игре», — приводит слова Керра Eurohoops.

Наиболее результативным игроком американской сборной стал Кевин Дюрант. В ходе игры он набрал 23 очка и сделал два подбора.

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