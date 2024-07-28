«Он вселяет страх в соперников». Кевин Дюрант — о Леброне Джеймсе

Лёгкий форвард сборной США и «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался об игре своего товарища по национальной команде Леброна Джеймса.

«Я так рад, что он вернулся в сборную. Нам не хватало его на последних двух Олимпиадах. Он вселяет страх в соперников. Думаю, это имеет большое значение, это психология игры.

Леброн просто безумен, он делает правильные ходы и в атаке, и в защите. Он просто безумен, и я рад, что он снова в нашей команде», — приводит слова Дюранта Basketnews.

Сегодня, 28 июля, состоялась игра 1-го тура группового этапа летних Олимпийских игр Сербия — США. Встреча завершилась со счётом 110:84 в пользу американских баскетболистов.

Кевин Дюрант стал наиболее результативным игроком американской сборной. В ходе игры он набрал 23 очка и сделал два подбора.

Леброн Джеймс набрал 21 очко, сделал семь подборов и девять передач. Теперь на его счету 97 передач на Олимпиадах, он занимает шестое место по этому показателю.