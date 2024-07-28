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«Ни победа, ни поражение ничего не поменяли бы». Тренер Сербии Пешич — о матче с США

«Ни победа, ни поражение ничего не поменяли бы». Тренер Сербии Пешич — о матче с США
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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа олимпийского турнира с национальной командой США (84:110).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

«Мы ожидали такой игры. У американцев отличные индивидуальные качества и мотивация. Наша защита сегодня была не на должном уровне. Пока мы следовали своим установкам, мы были хороши. Как только мы отклонялись от них, мы делали неподготовленные броски, особенно дальние.

В течение первых 20 минут, или даже больше, мы контролировали ситуацию, особенно когда реализовывали наши атакующие схемы. Трудно реализовать всё по плану, особенно против сильной команды. Они безупречно играли в защите и были хорошо готовы функционально.

Ни победа, ни поражение от американцев ничего не меняют. Нам предстоит сыграть ещё два матча в группе. Цель не меняется — выйти в четвертьфинал. Это будет нелегко, поскольку вы видели, как играли Пуэрто-Рико и Южный Судан. Мы должны сосредоточиться на своей игре и хорошо подготовиться к ним.

Мы вообще не думаем об американцах; мы сосредоточены на победе в следующей игре. У каждого соперника будет особая мотивация. Мы должны взять ситуацию под контроль, исправить то, что сделали сегодня не так, и двигаться вперёд», — приводит слова Пешича Basketnews.

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