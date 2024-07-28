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«Црвена Звезда» заинтересована в бывшем игроке «Зенита» Джордане Мики

«Црвена Звезда» заинтересована в бывшем игроке «Зенита» Джордане Мики
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Сербский клуб «Црвена Звезда» заинтересован в бывшем игроке «Зенита» Джордане Мики. Об этом сообщает в соцсетях авторитетный баскетбольный обозреватель Лука Д'Алессандро.

«Црвена Звезда» Белград заинтересована в Джордане Мики», — написал Лука Д'Алессандро на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джордан Мики, дважды представлявший «Химки» (2018/2019, 2020/2021), выступал за «Зенит» в сезоне-2021/2022. Он три раза принимал участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ. В 2022 году Мики стал чемпионом и признан MVP плей-офф Единой лиги, а также выиграл приз лучшему защищающемуся игроку Единой лиги в сезоне-2021/2022.

В том же году Мики был введён в Зал славы лиги.

Последние два сезона Джордан Мики провёл в итальянском клубе «Виртус» Болонья.

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