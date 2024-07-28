Женская сборная Сербии победила Пуэрто-Рико в матче 1-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, состоялась игра 1-го тура группового этапа между женскими национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 58:55 (23:15, 20:11, 12:10, 3:19) в пользу сербских баскетболисток. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).
Наиболее результативным игроком сербской сборной стала защитник Саша Чаджо. Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стала форвард Тайра Мелендес.
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них примут участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).
Действующим чемпионом турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.
- 29 июля 2024
-
00:46
-
00:07
- 28 июля 2024
-
23:53
-
23:34
-
22:42
-
22:26
-
21:39
-
21:20
-
21:00
-
20:44
-
20:32
-
20:09
-
19:58
-
19:42
-
19:27
-
18:43
-
18:26
-
18:07Легионер из США Старкс стал игроком «Астаны» Официально
-
17:30
-
16:58
-
16:45
-
16:17
-
16:05
-
15:52
-
14:52
-
14:36
-
14:07
-
13:39
-
12:50
-
12:48
-
12:10
-
11:36
-
10:56
-
10:36
-
10:21