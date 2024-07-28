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Сербия — Пуэрто-Рико — результат матча 28 июля 2024 года, счёт 58:55, баскетбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Женская сборная Сербии победила Пуэрто-Рико в матче 1-го тура Олимпиады-2024
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Сегодня, 28 июля, состоялась игра 1-го тура группового этапа между женскими национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 58:55 (23:15, 20:11, 12:10, 3:19) в пользу сербских баскетболисток. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
58 : 55
Пуэрто-Рико
Сербия: Раца, Чаджо, Йованович, Андерсон, Станкович, Ногич, Jankovic, Katanic, Dugalic, Krajisnik, Джорджевич, Smailbegovic
Пуэрто-Рико: Мелендес, Джонс, Росадо, Perez, Gibson, Рома, Холлингшед, Гирантес, Сан Антонио, Quinones, Паган, Benitez

Наиболее результативным игроком сербской сборной стала защитник Саша Чаджо. Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стала форвард Тайра Мелендес.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них примут участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Действующим чемпионом турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

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