Женская сборная Сербии победила Пуэрто-Рико в матче 1-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, состоялась игра 1-го тура группового этапа между женскими национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 58:55 (23:15, 20:11, 12:10, 3:19) в пользу сербских баскетболисток. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Наиболее результативным игроком сербской сборной стала защитник Саша Чаджо. Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стала форвард Тайра Мелендес.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них примут участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Действующим чемпионом турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.