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«Он выстрелил Сербии прямо в сердце». Скип Бэйлесс — о Кевине Дюранте

«Он выстрелил Сербии прямо в сердце». Скип Бэйлесс — о Кевине Дюранте
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72-летний американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс считает, что именно выдающаяся игра Кевина Дюранта имела решающее значение в победе сборной США над командой Сербии (110:84) в матче олимпийского турнира.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

«Не могу поверить в то, что я только что увидел. Я даже не был уверен, сможет ли Кевин Дюрант сыграть сегодня. А он появился в конце первой четверти и сделал игру.

Его 21 очко и пять из пяти трёхочковых в первой половине матча – это величайшая серия бросков, которую мы когда-либо видели в истории баскетбола на Олимпийских играх. Никогда не видел ничего подобного.

Он выстрелил Сербии прямо между глаз, прямо в сердце. К перерыву игра была закончена.

Серьёзно, если бы Кевин Дюрант не сделал то, что мы увидели только что, я не уверен, что мы бы выиграли этот матч первого круга. Я не уверен, что мы бы его выиграли. Сербия вышла на матч задиристой, горячей, мотивированной, они вели 10:2. Я не уверен, что мы бы выиграли без Кевина Дюранта», — приводит слова Бэйлесса Basketnews.

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