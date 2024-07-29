«Он выстрелил Сербии прямо в сердце». Скип Бэйлесс — о Кевине Дюранте

72-летний американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс считает, что именно выдающаяся игра Кевина Дюранта имела решающее значение в победе сборной США над командой Сербии (110:84) в матче олимпийского турнира.

«Не могу поверить в то, что я только что увидел. Я даже не был уверен, сможет ли Кевин Дюрант сыграть сегодня. А он появился в конце первой четверти и сделал игру.

Его 21 очко и пять из пяти трёхочковых в первой половине матча – это величайшая серия бросков, которую мы когда-либо видели в истории баскетбола на Олимпийских играх. Никогда не видел ничего подобного.

Он выстрелил Сербии прямо между глаз, прямо в сердце. К перерыву игра была закончена.

Серьёзно, если бы Кевин Дюрант не сделал то, что мы увидели только что, я не уверен, что мы бы выиграли этот матч первого круга. Я не уверен, что мы бы его выиграли. Сербия вышла на матч задиристой, горячей, мотивированной, они вели 10:2. Я не уверен, что мы бы выиграли без Кевина Дюранта», — приводит слова Бэйлесса Basketnews.