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Оргкомитет Олимпиады извинился за инцидент с гимном Южного Судана

Оргкомитет Олимпиады извинился за инцидент с гимном Южного Судана
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Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам извинилась за инцидент в матче 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира между Южным Суданом и и Пуэрто-Рико (90:79).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Южный Судан
Окончен
90 : 79
Пуэрто-Рико
Южный Судан: Джонс, Omot, Maluach, Kuol, Куани, Габриэль, Тор, Shayok, Makoi, Deng, Kacuol, Dech
Пуэрто-Рико: Pineiro, Кондитт, Howard, Рид, Альварадо, Thompson Jr., Ford, Clavell, Romero, Ortiz, Toro, Waters

Вчера, 28 июля, перед встречей организаторы вместо гимна Южного Судана запустили другую мелодию. Болельщики Южного Судана, которые присутствовали на матче, быстро выразили своё недовольство, размахивая флагами и крича, пока не остановили неправильный гимн.

«Если это так, мы приносим свои извинения», — сказала Дескам на пресс-конференции.

Вскоре организаторы взяли паузу, чтобы найти правильный гимн. В этот момент зрители, которые присутствовали на трибунах, и игроки сборной Пуэрто-Рико начали аплодировать, чтобы выразить солидарность с командой Южного Судана и её фанатами.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году в результате всенародного референдума и имеет свой собственный гимн.

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