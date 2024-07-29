Оргкомитет Олимпиады извинился за инцидент с гимном Южного Судана

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам извинилась за инцидент в матче 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира между Южным Суданом и и Пуэрто-Рико (90:79).

Вчера, 28 июля, перед встречей организаторы вместо гимна Южного Судана запустили другую мелодию. Болельщики Южного Судана, которые присутствовали на матче, быстро выразили своё недовольство, размахивая флагами и крича, пока не остановили неправильный гимн.

«Если это так, мы приносим свои извинения», — сказала Дескам на пресс-конференции.

Вскоре организаторы взяли паузу, чтобы найти правильный гимн. В этот момент зрители, которые присутствовали на трибунах, и игроки сборной Пуэрто-Рико начали аплодировать, чтобы выразить солидарность с командой Южного Судана и её фанатами.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году в результате всенародного референдума и имеет свой собственный гимн.