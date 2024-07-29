Леброн высказался о Дюранте после матча сборной США с Сербией на Олимпиаде

Лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс поделился мнением о товарище по команде Кевине Дюранте.

«Я думаю, мы просто раскрываем лучшее друг в друге. Мы очень хорошо подготовлены к играм в рамках ФИБА. Мы много играли в международном баскетболе. Это и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Так что Кевин на нашей стороне, он на моей стороне. И это, безусловно, здорово», — сказал Леброн во время выступления на пресс-конференции.

Напомним, в первом матче на Олимпийских играх сборная США встречалась с национальной командой Сербии. Игра закончилась уверенной победой американцев со счётом 110:84. Дюрант стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка и сделав два подбора.

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