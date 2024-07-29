Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 29 июля

Сегодня, 29 июля, состоится очередной игровой день в рамках олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено четыре матча среди женских национальных команд.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины

Расписание матчей 29 июля (время — московское)

12:00. Группа В. Нигерия — Австралия;

14:30. Группа С. Германия — Бельгия;

18:15. Группа В. Канада — Франция;

22:00. Группа С. США — Япония.

Действующими чемпионками Олимпиады являются американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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