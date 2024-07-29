«Автодор» объявил о переходе 31-летнего американца

Американский лёгкий форвард Джамал Джонс (203 см, 89 кг) перешёл в «Автодор». Стороны заключили соглашение, рассчитанное на сезон-2024/2025. Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба.

В 2015 году Джамал Джонс провёл несколько матчей за «Филадельфию» в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации, после чего покинул Новый Свет и закрепился в Европе. Выступал в Лиге чемпионов и Еврокубке. В 2022 году стал победителем Кубка Европы-ФИБА в составе турецкого «Бахчешехира».

В минувшем сезоне Джамал выступал в греческом «Промитеасе». В девяти матчах Лиги чемпионов новобранец «Автодора» в среднем набирал по 7,8 очка при 50% реализации из-за дуги. Сейчас игроку 31 год.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Автодора» Виталий Фридзон продолжит карьеру в качестве играющего президента брянской «Десны».

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