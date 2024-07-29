Новичок ЦСКА Алекса Аврамович высказался о поражении Сербии в матче с США на Олимпиаде

29-летний атакующий защитник ЦСКА и национальной команды Сербии Алекса Аврамович поделился мнением о матче со сборной США, который состоялся вчера, 28 июля, на Олимпийских играх в Париже. Сербы проиграли со счётом 84:110.

«Мы начали игру очень агрессивно и сразу же вырвались вперёд на восемь очков. Однако нам противостояла команда из 12 фантастических игроков, и, хотя Дюрант не играл уже два месяца, ему всё же удалось набрать 21 очко к перерыву. У нас были моменты, но каждый раз, когда мы пытались сократить отставание, они забивали трёхочковый бросок. У США здорово шёл бросок, а мы упустили много возможностей. В настоящий момент мы полностью сосредоточены на следующей игре со сборной Пуэрто-Рико», — приводит слова Аврамовича Mozzart Sport.

Аврамович в матче с США набрал 10 очков и отдал две передачи.

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