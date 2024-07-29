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Владимир Гомельский ответил на вопрос про возможный переход Эртеля в УНИКС

Владимир Гомельский ответил на вопрос про возможный переход Эртеля в УНИКС
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу потенциального перехода в УНИКС французского разыгрывающего Томаса Эртеля.

«Амплуа разыгрывающего является самым дефицитным в современном баскетболе. Позиционное нападение УНИКСа было основано на талантах Дмитриевича. Сейчас тренеру Перасовичу придётся перестраивать рисунок позиционной атаки с учётом прихода нового разыгрывающего. Возможное появление Эртеля потребует от остальных игроков новых передвижений, новых схем, новых идей», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент Эртель является игроком «Зенита». Ранее сообщалось, что француз покинет команду из Санкт-Петербурга.

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Источник: Томас Эртель покинет «Зенит»

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