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Чемпион НБА раскрыл, против кого в защите играть было сложнее, чем против Майкла Джордана

Чемпион НБА раскрыл, против кого в защите играть было сложнее, чем против Майкла Джордана
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Двукратный чемпион НБА в составе «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл признался, что играть в защите против хорвата Дражена Петровича ему было сложнее, чем против легендарного Майкла Джордана.

«Я считал, что лучше играть против Майкла, чем охранять этого засранца», — сказал Максвелл в видео на YouTube-канале Gil's Arena.

Петрович за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации выступал за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Нью-Джерси Нетс» («Бруклин Нетс»). Является членом Зала славы баскетбола и Зала славы ФИБА. Дражен погиб в автокатастрофе в возрасте 28 лет в 1993 году.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дрэймонд Грин объяснил, в чём заключается разница между Джорданом и Леброном Джеймсом.

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