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НБА представила подборку самых ярких моментов с участием Бронни Джеймса в Летней лиге

НБА представила подборку самых ярких моментов с участием Бронни Джеймса в Летней лиге
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала подборку самых ярких моментов с участием новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в матчах Летней лиги. Видеозапись была представлена на официальном канале НБА в YouTube.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Бронни – сын лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. Он был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын. В конце июля прошлого года Джеймс-младший пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

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