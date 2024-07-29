«Она научила меня всему». Бриттни Грайнер высказалась о Дайане Таурази

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выступающая за «Финикс Меркури», высказался о своей одноклубнице Дайане Таурази, с которой вместе сыграет на Олимпийских играх в Париже. Обе спортсменки представляют национальную команду США.

«Она научила меня всему. Многим вещам я обязана именно ей. Она помогает мне в жизни. Она помогала мне, когда я играла за границей. Просто возможность разделить с ней площадку на Олимпийских играх – нечто особенное для меня», — сказала Грайнер в интервью Cronkite News.

Напомним, сегодня, 29 июля, женская сборная США проведёт первый матч на Олимпиаде в Париже. В 22:00 мск американки встретятся с национальной командой Японии.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: