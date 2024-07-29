«Живая легенда». Дуэйн Уэйд выделил игрока сборной США после матча с Сербией на ОИ-2024

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением об игре лёгкого форварда сборной США Кевина Дюранта в матче с национальной командой Сербии на Олимпиаде в Париже (110:84).

«Сижу я здесь и думаю, что сделал Кей Ди сегодня вечером. Я только что наблюдал за одним из величайших баскетбольных моментов в моей жизни. Живая легенда!» — написал Уэйд на своей странице в социальных сетях.

Дюрант стал самым результативным игроком игры с Сербией, набрав 23 очка и сделав два подбора. В следующем матче американцы сыграют со сборной Южного Судана. Встреча состоится 31 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Кевин Дюрант работает над своим броском в клубе: