БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Живая легенда». Дуэйн Уэйд выделил игрока сборной США после матча с Сербией на ОИ-2024

«Живая легенда». Дуэйн Уэйд выделил игрока сборной США после матча с Сербией на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением об игре лёгкого форварда сборной США Кевина Дюранта в матче с национальной командой Сербии на Олимпиаде в Париже (110:84).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

«Сижу я здесь и думаю, что сделал Кей Ди сегодня вечером. Я только что наблюдал за одним из величайших баскетбольных моментов в моей жизни. Живая легенда!» — написал Уэйд на своей странице в социальных сетях.

Дюрант стал самым результативным игроком игры с Сербией, набрав 23 очка и сделав два подбора. В следующем матче американцы сыграют со сборной Южного Судана. Встреча состоится 31 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Леброн высказался о Дюранте после матча сборной США с Сербией на Олимпиаде

Кевин Дюрант работает над своим броском в клубе:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android