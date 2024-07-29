Женская сборная Нигерии победила Австралию на старте ОИ в Париже

Завершился матч 1-го тура в группе B на олимпийском турнире в Париже среди женщин, в котором встречались сборные Нигерии и Австралии. Победу со счётом 75:62 (18:17, 23:11, 10:19, 24:15) одержали нигерийские баскетболистки.

Самой результативной в составе победительниц стала защитница Эзинн Калу. На её счету 19 очков, четыре подбора и пять результативных передач. У австралиек лучшую результативность показала Аланна Смит. В её активе 15 очков и семь подборов.

Также в группе B выступают национальные команды Франции и Канады. Они сыграют друг с другом также сегодня, 29 июля. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Участие в соревнованиях принимают почти 10 000 спортсменов, представляющих более 200 национальных олимпийских комитетов. Женский баскетбольный турнир начался 28 июля. Финальный матч и игра за третье место пройдут 11 августа. Действующими чемпионками Олимпиады являются американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.