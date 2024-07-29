БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Австралия – Нигерия – результат матча 29 июля 2024 года, счёт 62:75, баскетбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Женская сборная Нигерии победила Австралию на старте ОИ в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура в группе B на олимпийском турнире в Париже среди женщин, в котором встречались сборные Нигерии и Австралии. Победу со счётом 75:62 (18:17, 23:11, 10:19, 24:15) одержали нигерийские баскетболистки.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 12:00 МСК
Нигерия
Окончен
75 : 62
Австралия
Нигерия: Оконкво, Кунайи, Балоган, Taiwo, Ebo, Okoro, Амукамара, Musa, Ejiofor, Калу, Adeyeye, Enabosi
Австралия: Melbourne, Wallace, Тальбо, Мэджен, Smith, Magbegor, Толо, George, Atwell, Borlase, Джексон, Whitcomb

Самой результативной в составе победительниц стала защитница Эзинн Калу. На её счету 19 очков, четыре подбора и пять результативных передач. У австралиек лучшую результативность показала Аланна Смит. В её активе 15 очков и семь подборов.

Также в группе B выступают национальные команды Франции и Канады. Они сыграют друг с другом также сегодня, 29 июля. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Участие в соревнованиях принимают почти 10 000 спортсменов, представляющих более 200 национальных олимпийских комитетов. Женский баскетбольный турнир начался 28 июля. Финальный матч и игра за третье место пройдут 11 августа. Действующими чемпионками Олимпиады являются американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android