Названы самые молодые баскетболисты на Олимпиаде в Париже, самому юному — 17 лет

В настоящий момент в Париже проходят XXXIII летние Олимпийские игры, в рамках которых проводится баскетбольный турнир. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 самых молодых баскетболистов, которые принимают участие в соревнованиях.

Самые молодые баскетболисты, выступающие на Олимпийских играх в Париже:

1. Хаман Малуач (сборная Южного Судана, 17 лет).

2. Билаль Кулибали (сборная Франции, 20 лет).

3. Акира Джейкобс (сборная Японии, 20 лет).

4. Виктор Вембаньяма (сборная Франции, 20 лет).

5. Никола Йович (сборная Сербии, 21 год).

6. Дайсон Дэниэлс (сборная Австралии, 21 год).

7. Джош Гидди (сборная Австралии, 21 год).

8. Джей Ти Тор (сборная Южного Судана, 21 год).

9. Маттье Стразель (сборная Франции, 21 год).

10. Гуй Сантос (сборная Бразилии, 22 года).

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: