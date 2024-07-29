Покинувший «Зенит» Тимофей Герасимов подписал контракт с «Енисеем»

27-летний разыгрывающий Тимофей Герасимов стал игроком «Енисея». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды.

Тимофей уже выступал за красноярский клуб с 2021 по 2023 год. Игрок был выбран для участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ и дебютировал в официальном матче за сборную России. Летом прошлого года подписал контракт с «Зенитом», который покинул по окончании минувшего сезона Единой лиги. В клубе из Санкт-Петербурга Герасимов в 33 матчах в среднем набирал 2,5 очка, совершал 0,8 подбора и отдавал 0,6 передачи.

«Когда мы узнали, что у нас есть возможность вернуть Тимофея в Красноярск, мы поняли, что просто не имеем права её упустить. Штаб знает, что он может привнести в командную игру, и ожидаем, что Герасимов засияет на площадке так же, как он делал это в прошлый раз в форме «Енисея», — сказал главный тренер красноярской команды Йовица Арсич.