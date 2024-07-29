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«Боже мой». Главный тренер сборной Австралии высказался о Дюранте после матча США и Сербии

«Боже мой». Главный тренер сборной Австралии высказался о Дюранте после матча США и Сербии
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Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджиан поделился мнением о недавнем матче национальных команд США и Сербии, который был сыгран в 1-м туре Олимпийских игр в Париже в группе С. Американцы победили со счётом 110:84.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

«Кевин Дюрант… боже мой. Джейсон Тейтум не играл, Джоэл Эмбиид отыграл 10 минут. Какая же у них глубина скамейки. О Сербии или Канаде здесь говорят как о странах, которые могли бы завоевать серебряную медаль. Но как же США сейчас абсолютно доминировали», — приводит слова Гурджиана журналист Кейн Питман.

Дюрант стал самым результативным игроком игры с Сербией, набрав 23 очка и сделав два подбора. В следующем матче американцы сыграют со сборной Южного Судана. Встреча состоится 31 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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