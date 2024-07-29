«Боже мой». Главный тренер сборной Австралии высказался о Дюранте после матча США и Сербии

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджиан поделился мнением о недавнем матче национальных команд США и Сербии, который был сыгран в 1-м туре Олимпийских игр в Париже в группе С. Американцы победили со счётом 110:84.

«Кевин Дюрант… боже мой. Джейсон Тейтум не играл, Джоэл Эмбиид отыграл 10 минут. Какая же у них глубина скамейки. О Сербии или Канаде здесь говорят как о странах, которые могли бы завоевать серебряную медаль. Но как же США сейчас абсолютно доминировали», — приводит слова Гурджиана журналист Кейн Питман.

Дюрант стал самым результативным игроком игры с Сербией, набрав 23 очка и сделав два подбора. В следующем матче американцы сыграют со сборной Южного Судана. Встреча состоится 31 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола: