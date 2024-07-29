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Германия — Бельгия — результат матча 29 июля 2024 года, счёт 83:69, баскетбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже

Женская сборная Германии уверенно победила Бельгию на старте Олимпиады в Париже
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Завершился матч 1-го тура в группе C на олимпийском турнире в Париже среди женщин, в рамках которого встречались национальные команды Германии и Бельгии. Уверенную победу со счётом 83:69 (25:11, 21:14, 14:17, 23:27) одержали представительницы Германии.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 14:30 МСК
Германия
Окончен
83 : 69
Бельгия
Германия: Sabally, Peterson, Wilke, Sabally, Guelich, Fiebich, Geiselsoeder, Hartmann, Buehner, Bessoir, Sontag, Bar
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис

Самой результативной в составе немецкой команды была Сату Сабалли, набравшая 17 очков. Также на её счету шесть подборов и две результативные передачи. В составе бельгиек лучшую результативность продемонстрировала Эмма Мессеман. В её активе 25 очков, два подбора и пять результативных передач.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Участие в соревнованиях принимают почти 10 000 спортсменов, представляющих более 200 национальных олимпийских комитетов. Женский баскетбольный турнир начался 28 июля. Финальный матч и игра за третье место пройдут 11 августа.

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