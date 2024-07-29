Женская сборная Германии уверенно победила Бельгию на старте Олимпиады в Париже

Завершился матч 1-го тура в группе C на олимпийском турнире в Париже среди женщин, в рамках которого встречались национальные команды Германии и Бельгии. Уверенную победу со счётом 83:69 (25:11, 21:14, 14:17, 23:27) одержали представительницы Германии.

Самой результативной в составе немецкой команды была Сату Сабалли, набравшая 17 очков. Также на её счету шесть подборов и две результативные передачи. В составе бельгиек лучшую результативность продемонстрировала Эмма Мессеман. В её активе 25 очков, два подбора и пять результативных передач.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Участие в соревнованиях принимают почти 10 000 спортсменов, представляющих более 200 национальных олимпийских комитетов. Женский баскетбольный турнир начался 28 июля. Финальный матч и игра за третье место пройдут 11 августа.