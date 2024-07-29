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Леброн набрал больше очков, чем Майкл Джордан, даже если не учитывать трёхочковые броски

Леброн набрал больше очков, чем Майкл Джордан, даже если не учитывать трёхочковые броски
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал больше очков, чем легендарный Майкл Джордан, даже если не учитывать все трёхочковые броски Джеймса.

К настоящему моменту Леброн набрал 40 474 очка в регулярных чемпионатах НБА. У Джордана этот показатель составляет 32 292. При этом Джеймс реализовал 2410 бросков из-за дуги. Если вычесть все очки, набранные лидером «озёрников» с трёхочковой дистанции, он всё равно будет превосходить Джордана – в таком случае на счету Леброна было бы 33 244 очка.

В настоящий момент Джеймс выступает на Олимпийских играх в Париже. Ранее он высказался о товарище по сборной США Кевине Дюранте.

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