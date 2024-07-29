Назван самый возрастной игрок в истории мужского и женского баскетбола на Олимпиадах

Австралийка Лорен Джексон стала самой возрастной баскетболисткой, когда-либо принимавшей участие в матчах на Олимпийских играх. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

В настоящий момент Джексон 43 года. На Олимпиаде в Париже Лорен сыграла в матче со сборной Нигерии, победу в котором одержали нигерийские спортсменки. На счету спортсменки в этой игре шесть очков и два подбора.

Примечательно, что в мужском баскетболе также нет спортсменов, кто выступал бы на Олимпиадах в более позднем возрасте, чем Джексон.

Женский баскетбольный турнир начался 28 июля. Финальный матч и игра за третье место пройдут 11 августа. Действующими чемпионками Олимпиады являются американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.